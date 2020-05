Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington évoque des "échos positifs" au sujet des discussions inter-afghanes Reuters • 15/05/2020 à 18:04









WASHINGTON, 15 mai (Reuters) - Un nouveau calendrier pour des discussions de paix inter-afghanes est en discussion et l'administration américaine reçoit des échos positifs sur la formation d'un gouvernement inclusif à Kaboul, a déclaré vendredi le représentant spécial des Etats-Unis sur le dossier afghan, Zalmay Khalilzad. Ces discussions inter-afghanes, qui auraient dû débuter le 10 mars, s'inscrivent dans le cadre de l'accord que Washington a conclu avec les insurgés taliban en février dernier au Qatar sur un retrait des forces armées américaines déployées en Afghanistan. Mais elles tardent à se matérialiser, les forces politiques afghanes ayant du mal à s'accorder sur la composition d'un gouvernement élargi et sur le rythme des échanges de prisonniers prévus par l'accord de Doha. S'adressant à la presse lors d'une conférence téléphonique, Khalilzad a estimé qu'il serait préférable que ces discussions inter-afghanes débutent tant que les Etats-Unis conservent une présence militaire significative dans le pays. Deux attentats commis mardi en Afghanistan, dans une maternité de Kaboul et lors de funérailles dans l'est du pays, ont relancé les interrogations sur la suite des initiatives de paix menées par Washington. Khalilzad a réaffirmé que Washington imputait ces deux attaques sanglantes à un groupe proche de l'Etat islamique. Des responsables afghans ont affirmé pour leur part que les taliban étaient à l'origine de l'attentat contre la maternité, rejetant les démentis de ces derniers. (Arshad Mohammed et Jonathan Landay version française Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.