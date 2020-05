Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington et Londres veulent évoquer Hong Kong au Conseil de sécurité Reuters • 29/05/2020 à 15:49









NEW YORK, 29 mai (Reuters) - Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne comptent aborder de manière informelle la question du projet de la Chine d'instaurer une loi de sécurité nationale à Hong Kong lors d'une réunion par visioconférence du Conseil de sécurité des Nations unies prévue ce vendredi, ont indiqué des diplomates. La mission britannique à l'Onu a confirmé que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avaient prévenu le Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, qu'ils évoqueraient la situation dans le territoire semi-autonome dans le cadre des "points divers" ne figurant pas à l'ordre du jour de cette réunion prévue à huis clos. La représentation chinoise à l'Onu n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Cette initiative américano-britannique risque d'accroître les tensions avec la Chine qui, soutenue par la Russie, a refusé mercredi la proposition des Etats-Unis d'une réunion formelle et ouverte sur la situation à Hong Kong, jugeant qu'il s'agissait d'un problème interne. Le Parlement chinois a donné jeudi son feu vert pour poursuivre le processus d'adoption de ce texte, considéré comme une menace pour l'autonomie et les libertés par des militants pro-démocratie locaux et par de nombreux pays occidentaux et qui pourrait menacer le statut de pôle financier mondial de l'ancienne colonie britannique. La situation à Hong Kong vient s'ajouter aux nombreux sujets de tensions opposant Pékin et Washington depuis plusieurs mois, notamment sur les questions commerciales et la gestion de la propagation du coronavirus à l'origine d'une crise sanitaire mondiale. (Michelle Nichols version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

