Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington espère un gain de croissance grâce à l'accord avec Pékin Reuters • 15/01/2020 à 16:30









WASHINGTON, 15 janvier (Reuters) - L'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine se traduira par 0,5 point de croissance supplémentaire en 2020 et 2021 pour l'économie américaine, a déclaré mercredi le conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow. Ce compromis va accroître de 75 milliards de dollars les importations chinoises de produits manufacturés en provenance des Etats-Unis et de 50 milliards de dollars les commandes dans le secteur de l'énergie, a-t-il précisé sur Fox News. Les services, notamment financiers, progressent de 40 milliards, a-t-il ajouté. Le texte, censé mettre fin à deux ans de bras de fer commercial entre les deux premières économies de la planète, doit être signé ce mercredi lors d'une cérémonie à la Maison blanche. (Susan Heavey et Andrea Shalal version française Simon Carraud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.