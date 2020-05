Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington dénonce le soutien de Damas à Haftar en Libye Reuters • 07/05/2020 à 20:30









WASHINGTON, 7 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ne soutiennent pas l'offensive de Khalifa Haftar contre la capitale libyenne Tripoli et jugent "troublant" de voir l'homme fort de l'Est libyen établir des liens avec le président syrien Bachar el Assad, a déclaré jeudi le sous-secrétaire d'Etat américain pour l'Afrique du Nord Henry Wooster. S'adressant à des journalistes lors de la même téléconférence, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour la Syrie, Jim Jeffrey, a également accusé la Russie de collaborer avec Assad pour transférer des miliciens et de l'équipement vers la Libye. Khalifa Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, a lancé une offensive en avril 2019 contre les forces du gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale. (Humeyra Pamuk, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

