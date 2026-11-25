L'administration Trump a proposé mercredi de nouveaux droits de douane contre 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, et la Chine est la plus taxée. Washington justifie ces mesures par la lutte contre les surcapacités industrielles structurelles.

Outre la Chine, accusée d'inonder les marchés mondiaux de produits à bas coût, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud figurent parmi les cibles. Ces droits ne s'ajouteraient pas aux taxes de 10% ou 12,5% imposées en juillet à 60 partenaires sanctionnés pour laxisme dans la lutte contre le travail forcé.

Ils resteraient sous les plafonds déjà négociés par l'administration Trump : 20% pour la Chine dans le cadre d'une trêve commerciale censée expirer le 10 janvier, 15% pour l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, 19% pour la Malaisie. L'Inde et le Vietnam, eux, n'ont toujours conclu aucun accord avec Washington depuis l'annonce des droits de douane massifs au printemps 2025.

Un responsable américain estime que ces nouvelles taxes pourraient pousser ces pays à négocier. Les partenaires visés sont la Chine, le Bangladesh, le Cambodge, l'Union européenne, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Suisse, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam. Le Mexique et la Norvège sont épargnés.