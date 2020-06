Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington autorise la collaboration avec Huawei sur les normes, 5G et autres Reuters • 16/06/2020 à 22:40









NEW YORK, 16 juin (Reuters) - Washington a approuvé mardi une nouvelle règle autorisant les entreprises américaines à travailler avec Huawei HWT.UL sur le développement de nouvelles normes 5G et d'autres technologies de pointe, en dépit des restrictions imposées par Washington sur les transactions avec le géant chinois des télécoms. La règle a été entérinée par le département du Commerce et adressée au Registre fédéral, l'équivalent du Journal officiel, qui devrait la publier jeudi. Le texte modifie la liste des biens et technologies (Entity List) que les entreprises américaines n'ont pas le droit de vendre à Huawei. Le groupe chinois a été placé sur cette liste en mai 2019, le gouvernement américain invoquant des questions de sécurité nationale. L'amendement autorise la transmission à Huawei et ses filiales de certaines technologies si elles contribuent "à la révision ou au développement d'un standard", notamment pour la cinquième génération de téléphonie mobile (5G). Cette décision est le fruit des inquiétudes formulées par le secteur américain des télécoms qui s'inquiète de prendre du retard dans la définition des normes internationales en raison des restrictions des échanges avec Huawei. Le groupe chinois et 114 de ses filiales étrangères qui figurent sur l'Entity List "continuent de participer à de nombreux et importants organismes de normalisation auxquels participent également des entreprises américaines", constate la nouvelle note. "Etant donné que les normes internationales servent de fondation pour le développement d'un produit et aident à assurer sa fonctionnalité et la sûreté de ses composants", ajoute-t-elle, "il est important pour le leadership technologique américain que les entreprises américaines puissent être en mesure de travailler dans ces organismes afin de s'assurer que les propositions américaines soient pleinement prises en compte." (Karen Freifeld, version française Jean-Stéphane Brosse)

