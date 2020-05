Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington ajoute 33 entreprises chinoises à sa liste noire Reuters • 22/05/2020 à 22:58









WASHINGTON, 22 mai (Reuters) - Le département américain du Commerce a annoncé vendredi avoir ajouté 33 sociétés et institutions chinoises à sa liste noire, les accusant de contribuer à des violations des droits de l'homme. Cette décision vient également répondre à des préoccupations liées à la sécurité nationale, qui concernent notamment des armes de destruction massive et d'autres activités militaires, dit le département du Commerce. Cette mise à l'index est la dernière mesure en date prise par le gouvernement de Donald Trump contre des entités liées au secteur militaire chinois et elle vise à punir Pékin pour la répression des minorités, au Xinjiang notamment. Elle intervient alors que Pékin a annoncé vendredi un projet visant à imposer une loi de sécurité nationale au territoire semi-autonome de Hong Kong, provoquant la réprobation de Washington. Parmi les sociétés visées, figure NetPosa 300367.SZ , une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et dont la technologue de reconnaissance faciale a été utilisée pour surveiller les Ouïgours, une population musulmane turcophone qui vit dans le Xinjiang. (David Shepardson et Karen Freifeld; version française Nicolas Delame)

