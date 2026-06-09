Washington accuse Alibaba, Baidu et BYD de travailler avec l'armée chinoise

Logo de BYD sur un véhicule du constructeur chinois, Pékin, le 23 avril 2026 ( AFP / Adek BERRY )

Le ministère américain de la Défense a ajouté lundi les géants chinois Alibaba (commerce en ligne), Baidu (moteur de recherche) et BYD (voitures électriques) à sa liste des entreprises travaillant, selon lui, avec l'armée chinoise.

Alibaba et Baidu ont rejeté cette inclusion dans la liste, estimant qu'elle est dénuée de fondement.

Cette désignation, annoncée moins d'un mois après la visite de Donald Trump en Chine, a peu de conséquences immédiates mais pourrait limiter les liens économiques d'acteurs américains, publics ou privés, avec ces entreprises.

L'annonce risque de compliquer les relations diplomatiques et commerciales entre les deux plus grosses économies de la planète, alors que le président chinois Xi Jinping a été invité à Washington en septembre.

La liste dévoilée lundi est très proche d'une précédente version très brièvement publiée en février.

Elle "constitue un avertissement pour les entreprises américaines, les pouvoirs publics et la population américaine", a estimé dans un communiqué John Moolenaar, député républicain responsable d'une commission parlementaire spéciale sur la Chine.

Siège de Baidu, Pékin, le 11 mars 2026 ( AFP / ADEK BERRY )

L'élu exhorte les entreprises américaines à "cesser de faire des affaires" avec ces groupes qui "menacent notre sécurité nationale".

Cette liste contient aussi des firmes chinoises impliquées dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), dont Alibaba, Baidu et Tencent, cette dernière ayant été ajoutée précédemment sur la liste.

"L'allégation selon laquelle Baidu serait une entreprise militaire est totalement infondée", a réagi la compagnie sur les réseaux sociaux. Elle se dit prête à "employer tous les moyens" pour être retirée de la liste.

Logo d'Alibaba, devant le siège du groupe, Pékin, le 1e avril 2026 ( AFP / WANG Zhao )

Alibaba, qui estime également que sa présence sur la liste est "dénuée de fondement", assure dans un communiqué ne pas être "une entreprise militaire chinoise et n'est partie prenante à aucune stratégie d'assimilation civilo-militaire". Le groupe se réserve la possibilité d'une contestation juridique.

Sa présence sur la liste "n'aura aucune incidence sur les activités courantes du groupe aux États-Unis ni dans le reste du monde car ses activités sont sans lien avec les marchés publics de l'armée américaine", ajoute-t-il. Elle "n'entraînera aucune autre restriction aux exportations ni aucune sanction", affirme le groupe.