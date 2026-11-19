Le département américain du Commerce a autorisé la vente de plus de 879.000 puces d'intelligence artificielle à des entreprises chinoises, dont Alibaba et Tencent, selon des documents publiés jeudi par la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Ces licences, délivrées par le Bureau of Industry and Security (BIS), concerneraient notamment des composants fabriqués par Nvidia et AMD. Certaines autorisations auraient également bénéficié à des sociétés figurant sur la liste des "entreprises militaires chinoises" établie par le Pentagone. Ces révélations interviennent alors que le Congrès américain envisage de renforcer les restrictions sur les exportations de technologies avancées vers Pékin.

Selon Brian Mast, président républicain de la commission, les demandes de licences déposées auprès des autorités américaines représentaient, en mai 2026, un total de 3,4 millions de puces d'IA destinées à la Chine. Plus de 879 000 unités avaient alors reçu une autorisation d'exportation, soit environ un quart du volume demandé. L'élu a utilisé les prérogatives prévues par l'Export Control Reform Act pour rendre publiques ces informations, habituellement soumises à des règles de confidentialité. Cette initiative vise à éclairer les décisions prises par l'administration américaine concernant la vente de semi-conducteurs stratégiques à des entreprises chinoises, dans un contexte de préoccupations croissantes sur leurs éventuelles applications militaires.

La publication intervient dans un climat politique particulièrement tendu autour de Nvidia, après la démission récente de son directeur général Jensen Huang, à la suite de révélations concernant des relations personnelles, dont l'une impliquerait une personne soupçonnée de liens avec les services de renseignement chinois. Ces accusations ont renforcé les inquiétudes de certains élus concernant les risques de détournement de technologies américaines sensibles. Républicains et démocrates multiplient désormais les appels à un durcissement des contrôles sur les exportations de puces avancées vers la Chine et d'autres pays considérés comme des adversaires stratégiques. Les données rendues publiques pourraient ainsi accélérer les discussions législatives sur les conditions d'octroi des licences et la protection des technologies américaines d'intelligence artificielle.