Warsh entame son mandat à la tête de la Fed par un bilan approfondi, alors que les taux restent inchangés

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* La banque centrale américaine maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %

* Les projections des responsables monétaires laissent entrevoir une hausse des taux en 2026

* Warsh lance une révision en profondeur des opérations de la Fed

par Howard Schneider, Ann Saphir et Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a inauguré une nouvelle ère mercredi: les responsables ont décidé de maintenir les taux d’intérêt inchangés malgré une inflation qui reste bien au-dessus de leur objectif, mais ils ont également lancé un programme de réforme ambitieux visant à redéfinir la manière dont la banque centrale américaine mène et communique sa politique monétaire.

Warsh , qui a pris la tête de la Fed le mois dernier, a immédiatement marqué les esprits en organisant un consensus unanime autour d’une déclaration de politique monétaire allégée, qui a écarté toute indication prospective sur les mesures que la banque centrale pourrait prendre à court terme, bien que les nouvelles projections trimestrielles , auxquelles Warsh lui-même a renoncé , montrent que neuf des dix-neuf responsables prévoient désormais une hausse des taux d’ici fin 2026. En effet, le document abrégé publié par le Comité fédéral de l’open market (FOMC) de la banque centrale a marqué un retour à un format similaire à celui utilisé par l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, et reflétait clairement le mépris de Warsh pour une communication expansive sur l’avenir.

Lors de sa première conférence de presse, Warsh a déclaré que les indications prospectives n’étaient pas “bien adaptées” à la conjoncture économique actuelle.

“Je ne peux vous donner aucune indication prospective sur ce que nous allons faire ensuite”, a-t-il déclaré. “La bonne nouvelle, c’est que nous nous réunirons dans six semaines.”

La description de la situation économique figurant dans le communiqué a abordé les points sur lesquels Warsh a mis l’accent, mentionnant que “la croissance de la productivité et les investissements en capital sont solides”. Tout en reconnaissant que l’inflation était “élevée par rapport à l’objectif de 2 % du Comité”, cette évolution a été attribuée en partie à “des chocs d’offre qui ont entraîné des hausses de prix dans certains secteurs, notamment celui de l’énergie”. Le communiqué marque un tournant non seulement au niveau de la direction de la banque centrale, mais aussi dans les perspectives de politique monétaire qui, depuis l’automne 2024, visaient à réduire les coûts d’emprunt après les taux élevés utilisés pour aider à maîtriser l’inflation, qui avait atteint des sommets inégalés depuis 40 ans pendant la pandémie de COVID-19.

Les observateurs de la Fed ont immédiatement relevé ce changement.

“Les modifications apportées à la déclaration de politique monétaire ont été profondes”, a écrit Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies, dans une note. “Le nombre de mots a considérablement diminué et le peu d’indications prospectives présentes a mis en évidence des risques dans les deux sens quant à la prochaine orientation de la politique monétaire. Les déclarations de politique monétaire étaient devenues beaucoup plus détaillées après la crise financière mondiale (Global Financial Crisis); il s’agit donc d’un retour à un style de communication post-réunion plus proche de celui de l’ère Greenspan ”.

DES CHANGEMENTS MAJEURS S’ANNONCENT La décision de maintenir les taux inchangés – ainsi que les perspectives d’une éventuelle hausse des taux évoquées par près de la moitié des responsables de la Fed – signifient qu’il y a très peu de chances que Warsh puisse mettre en œuvre les baisses de taux que le président Donald Trump, qui l’a nommé, attendait du nouveau gouverneur de la banque centrale.

Les nouvelles projections indiquent un ralentissement marqué de l’inflation l’année prochaine, ce qui permettra aux taux de revenir à leur niveau actuel d’ici fin 2027 et de baisser encore légèrement en 2028.

“Le Comité garantira la stabilité des prix”, indique le communiqué.

Warsh a également mis en garde contre une interprétation excessive des “points”. “J’ai examiné les graphiques en points, et lorsque j’ai vu les contributions, j’ai remarqué qu’elles étaient toutes rédigées au crayon, vous savez, de ceux avec une grosse gomme”, a-t-il déclaré.

Malgré tout, les marchés obligataires et boursiers ont fortement chuté, les investisseurs assimilant le virage “hawkish” opéré par tant de collègues de Warsh, et les marchés à terme sur taux d’intérêt reflètent désormais des anticipations de hausse des taux dès septembre, soit trois mois plus tôt que ce qui était prévu avant la réunion de cette semaine.

Warsh, quant à lui, a profité de sa conférence de presse pour annoncer une révision en profondeur de la manière dont la banque centrale mène ses activités dans des domaines stratégiques, notamment son bilan, sa communication, ses sources de données, la productivité et l’emploi, ainsi que son cadre de lutte contre l’inflation.

Ce sont là autant de domaines que Warsh critique depuis qu’il a quitté la Fed il y a plus d’une décennie, et qui témoignent d’une volonté de ramener la banque centrale à une institution plus allégée – et peut-être plus opaque.

“En général, on suit la voie déjà empruntée par la banque centrale et on se demande: “Où va-t-on à partir de là?” ”, a déclaré Vince Reinhart, économiste en chef chez BNY Investments. “Lui, il dit: “Revenons sur nos pas et réexaminons certains des croisements précédents”, ce qui est une stratégie à adopter quand on se sent perdu dans les bois. On revient sur ses pas et on réévalue certains des choix que l’on a faits. ”

Les projections des responsables indiquaient que le taux directeur, fixé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis décembre dernier, augmenterait légèrement d’ici la fin de cette année.

Les perspectives d’inflation pour la fin de 2026 ont été revues à la hausse, passant de 2,7 % à 3,6 %, avant de retomber à 2,3 % l’année prochaine – ce qui correspond au ton du communiqué attribuant la hausse des prix à des perturbations de l’offre qui devraient normalement s’estomper.

Les prévisions de croissance économique ont été légèrement revues à la baisse, le taux de chômage devant s’établir à 4,3 % en fin d’année, contre 4,4 % dans les projections de la Fed publiées en mars.