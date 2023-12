Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Warner: recule, rumeurs de fusion avec Paramount information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 18:27









(CercleFinance.com) - Warner Bros. poursuit sa chute sur le Nasdaq et lâche près de 3% aujourd'hui après avoir déjà cédé 5,7% hier.



Rappelons qu'hier, le site d'information en ligne Axios rapportait que le directeur général de Warner Bros., Davis Zaslav, avait rencontré son homologue de chez Paramount Global, Bob Bakish, ' pour discuter d'une éventuelle fusion '.



Une information confirmée par le Wall Street Journal qui croit savoir que pour l'heure 'aucune négociation formelle entre les sociétés n'est en cours'.



Cette potentielle fusion pourrait donner naissance à un nouveau géant de l'information et du divertissement.



De son côté, Paramount a perdu 1,5% hier et 0,7% aujourd'hui.







Valeurs associées WARNER BROS RG-A NASDAQ -3.56%