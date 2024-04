Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Warner Music: renoncement à une offre sur Believe information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Warner Music Group (WMG) a fait part ce weekend de sa décision de ne pas soumettre d'offre ferme de rapprochement à Believe, décision prise par le géant américain de l'édition musicale 'après mûre réflexion'.



Pour rappel, le spécialiste français de la musique numérique avait demandé vers la fin mars à WMG de lui soumettre, au plus tard le 7 avril, une offre 'engageante, inconditionnelle et entièrement financée'.



Début mars, WMG indiquait attendre l'accès à des informations de due diligence qu'elle jugeait essentielles pour lui permettre de soumettre une proposition formelle et de confirmer son prix indicatif d'au moins 17 euros par action Believe.





