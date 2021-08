Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Warner Music : hausse du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Warner Music Group annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel régulier en espèces de 15 cents par action sur ses actions ordinaires A et B, en hausse par rapport à celui de 12 cents déclaré il y a trois mois. La maison d'édition musicale précise que ce nouveau dividende, qui représente un montant trimestriel total d'environ 77,2 millions de dollars, sera payable le 1er septembre prochain aux actionnaires qui seront inscrits au 25 août.

