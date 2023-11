Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Warner Music Group: profit trimestriel en hausse de 3% information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Warner Music Group a fait état jeudi d'une hausse de 3% de son bénéfice sur le trimestre écoulé à la faveur du dynamisme du marché du streaming musical et de sorties comme la bande-originale du film Barbie ou le dernier album d'Ed Sheeran.



Le label new-yorkais indiquer avoir dégagé un profit net de 154 millions de dollars sur son quatrième trimestre fiscal, clos fin septembre, contre 150 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est, lui, accru de 6% (+4,5% à changes constants) pour atteindre 1,59 milliard de dollars.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, son chiffre d'affaires a progressé de 2% pour dépasser pour la première fois de l'histoire du groupe le seuil des six milliards de dollars, conformément à l'objectif qu'il s'était fixé.



WMG n'a, en revanche, communiqué aucune prévision chiffrée pour son nouvel exercice fiscal qui a démarré début octobre, ce qui semblait être à l'origine de son léger repli (-0,1%) dans les cotations électroniques d'avant-Bourse.





Valeurs associées WARNER MUSIC RG-A NASDAQ 0.00%