** L'action de Warner Music Group WMG.O , groupe mondial spécialisé dans le divertissement musical, recule de 2,4 % à 32,17 dollars
** WMG affiche un bénéfice par action de 34 cents au quatrième trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 36 cents – données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 2 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,91 milliard de dollars
** Sur les 19 sociétés de courtage couvrant le titre, 15 lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux, et 4 “conserver”; l'objectif de cours médian s'établit à 39 dollars – données LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, WMG affiche une hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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