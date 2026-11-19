Warner Music Group en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre

** L'action de Warner Music Group WMG.O , groupe mondial spécialisé dans le divertissement musical, recule de 2,4 % à 32,17 dollars

** WMG affiche un bénéfice par action de 34 cents au quatrième trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 36 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 2 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,91 milliard de dollars

** Sur les 19 sociétés de courtage couvrant le titre, 15 lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux, et 4 “conserver”; l'objectif de cours médian s'établit à 39 dollars – données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, WMG affiche une hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année