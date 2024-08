Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Warner Music: bénéfice net trimestriel en hausse de 14% information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Warner Music Group a dévoilé un bénéfice net de 141 millions de dollars au titre du 3e trimestre de son exercice fiscal (soit avril-mai-juin), en hausse de 14% en comparaison annuelle.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté affiche une progression de 6 %, à 316 millions de dollars.



L'activité du groupe de médias et de divertissement est quasiment stable, à 1554 millions de dollars (-1%) malgré la baisse de 2 % de l'activité 'Recorded Music', impactée par la fin de l'accord de distribution avec BMG (la ' Résiliation de BMG '), qui a entraîné une baisse des revenus de 26 millions de dollars par rapport au trimestre de l'année précédente.



Le groupe profite notamment d'une forte croissance du stream par abonnement, souligne Robert Kyncl, le CEO de Warner Music Group.



La société enregistre par ailleurs une hausse de 42 % du son Free Cash Flow au 3e trimestre, à 160 millions de dollars.



' Notre engagement en faveur du développement des artistes à long terme, combiné à une structure plus plate dans la musique enregistrée, nous permettra de mieux servir les talents et de préparer WMG à une croissance future durable ', conclut le dirigeant.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.