Warner Music acquiert l'intégralité du catalogue de David Bowie information fournie par AOF • 04/01/2022 à 10:56



(AOF) - Warner Music a annoncé lundi soir avoir acquis les droits de l'intégralité du catalogue de David Bowie auprès de ses héritiers. Ce catalogue comprend entre autres les 26 albums studios parus du vivant de l'artiste, ce qui inclut les tubes "Space Oddity", "Ziggy Stardust" ou encore "Ashes to Ashes", ainsi que l'album studio posthume, Toy. Il comprend également les deux albums studio de Tin Machine, ainsi que des titres sortis en single de bandes originales et d'autres projets. Selon la magazine américain Variety, le montant de la transaction serait de 250 millions de dollars.





