Warner Music : a détaillé les conditions de son introduction

(CercleFinance.com) - Le Warner Music Group a détaillé mercredi les conditions de son introduction en bourse. WMG va ainsi proposer 77 millions d'actions au prix de 25 dollars lors de son introduction en bourse, ce qui représente un total de plus de 1,9 milliard de dollars. Le volume de l'introduction en bourse a ainsi été augmenté par rapport aux 70 millions d'actions précédemment annoncées, qui devaient être vendues pour un prix compris dans une fourchette de 23 à 26 dollars par action. L'offre repose entièrement sur des actions secondaires vendues par Access Industries (appartenant au milliardaire Len Blavatnik) et par d'autres actionnaires. Cela signifie que la société ne recevra aucun produit de l'offre. Les actions de classe A vont commencer à être négociées aujourd'hui sur le Nasdaq sous le symbole boursier 'WMG'.

