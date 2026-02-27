Warner Bros signe un accord de 110 milliards de dollars avec Paramount, révèle son dirigeant lors d'une réunion publique

Warner Bros Discovery WBD.O a accepté d'être racheté par Paramount Skydance PSKY.O dans le cadre d'un accord de 110 milliards de dollars signé vendredi matin, selon un extrait audio d'une réunion publique mondiale de la société, examiné par Reuters.

"Netflix avait légalement le droit de s'aligner sur l'offre de PSKY. Comme vous le savez tous, ils ont finalement décidé de ne pas le faire. Cela a abouti à la signature d'un accord avec PSKY ce matin. Voilà où en est la situation", a déclaré Bruce Campbell, directeur des recettes et de la stratégie de Warner Bros, lors de la réunion publique.

Paramount et Warner Bros n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'opération, qui comprend une dette de quelque 29 milliards de dollars, est l'une des plus importantes restructurations des médias à Hollywood. Elle donnera naissance à l'un des plus grands studios de cinéma au monde et permettra à Paramount d'exploiter le trésor de propriété intellectuelle de Warner, notamment des franchises telles que "Fantastic Beasts" et "The Matrix".

L'accord permettra également à Paramount de renforcer ses efforts en matière de diffusion en continu, avec une combinaison potentielle de HBO Max et Paramount+, ce qui lui permettra de gagner des parts de marché et de rivaliser avec le leader du marché, Netflix.

L'accord met fin à une guerre d'enchères après que Netflix a refusé de s'aligner sur la dernière offre de Paramount , d'un montant de 31 dollars par action, que Warner Bros jugeait supérieure à l'accord de 27,75 dollars par action conclu par le pionnier de la diffusion en continu pour ses actifs.

Paramount est à la poursuite de Warner Bros depuis la fin de l'année dernière, lorsqu'elle a lancé une campagne hostile pour arracher la société au géant du streaming en relevant constamment son offre.

La société, dirigée par David Ellison, le fils du milliardaire Larry Ellison, a incité le conseil d'administration de Warner à revenir à la table des négociations en évoquant la possibilité d'une meilleure offre en numéraire.

Dans son offre révisée, Paramount a relevé de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars l'indemnité de résiliation qu'elle paierait si l'opération n'était pas approuvée par les autorités de régulation.

L'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une petite participation dans Warner Bros, a également intensifié la pression sur le propriétaire de HBO pour qu'il s'engage davantage auprès de Paramount.

Néanmoins, la fusion est susceptible de faire l'objet d'un examen des questions de concurrence à Washington, dans les pays étrangers et dans les États américains, y compris la Californie, malgré les liens des Ellison avec le président Donald Trump.

Les législateurs des deux bords se sont inquiétés du fait que tout accord visant à acquérir Warner Bros pourrait se traduire par une réduction du choix et une augmentation des prix pour les consommateurs.

Les exploitants de salles de cinéma s'inquiètent également du fait que le regroupement des grands studios hollywoodiens pourrait entraîner des pertes d'emplois et réduire le nombre de films diffusés dans les salles de cinéma.