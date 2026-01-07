Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount, qu'elle considère comme une opération de rachat à effet de levier risquée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros privilégie l'accord avec Netflix et rejette l'offre modifiée de Paramount

L'offre de Paramount comprend une garantie de 40 milliards de dollars de la part de Larry Ellison

Les analystes considèrent que l'offre de Netflix est plus claire et comporte moins de risques d'exécution

(Ajout d'une déclaration de Netflix) par Dawn Chmielewski, Kritika Lamba et Dawn Kopecki

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté à l'unanimité la dernière tentative de Paramount Skydance PSKY.O d'acquérir le studio, déclarant que son offre hostile révisée de 108,4 milliards de dollars équivalait à une acquisition par emprunt risquée que les investisseurs devraient rejeter. Dans une lettre adressée aux actionnaires mercredi, le conseil d'administration de Warner Bros a déclaré que l'offre de Paramount dépendait d'un "montant extraordinaire de financement par emprunt" qui augmentait le risque de clôture. Il a réaffirmé son engagement envers l'accord de 82,7 milliards de dollars du géant de la diffusion en continu Netflix NFLX.O , visant à acquérir le studio de cinéma et de télévision ainsi que d'autres actifs.

Paramount et Netflix se disputent le contrôle de Warner Bros, et donc de ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que de sa vaste bibliothèque de contenus. Les franchises lucratives de Warner Bros comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des films classiques convoités tels que "Casablanca" et "Citizen Kane". Le plan de financement de Paramount ferait peser sur le petit studio hollywoodien une dette de 87 milliards de dollars une fois l'acquisition réalisée, ce qui en ferait la plus grande acquisition par emprunt de l'histoire, a déclaré le conseil d'administration de Warner Bros aux actionnaires qui ont voté mardi contre l'offre de 30 dollars par action en numéraire. La lettre accompagnait un dossier de fusion modifié de 67 pages dans lequel Warner Bros exposait ses arguments pour rejeter l'offre de Paramount.

L'offre révisée de Paramount "reste inadéquate, notamment en raison de la valeur insuffisante qu'elle apporterait, du manque de certitude quant à la capacité de PSKY à mener à bien l'offre, et des risques et coûts supportés par les actionnaires de WBD si PSKY ne mène pas à bien l'offre", a écrit le conseil d'administration de Warner Bros.

Paramount, dont la valeur de marché est d'environ 14 milliards de dollars, a proposé d'utiliser 40 milliards de dollars de fonds propres garantis personnellement par Larry Ellison, cofondateur milliardaire d'Oracle, et 54 milliards de dollars de dettes pour financer l'opération.

Son plan de financement affaiblirait encore sa cote de crédit, que S&P Global classe déjà au niveau "junk", et pèserait sur sa trésorerie, ce qui augmenterait le risque que l'opération ne soit pas conclue, a déclaré le conseil d'administration de Warner Bros. Netflix, qui a proposé 27,75 dollars par action en numéraire et en actions, a une valeur marchande de 400 milliards de dollars et une cote de crédit de première qualité.

Cette décision permet à Warner Bros de poursuivre l'accord avec Netflix, même après que Paramount a modifié son offre le 22 décembre pour répondre aux préoccupations concernant l'absence de garantie personnelle d'Ellison, qui est l'actionnaire majoritaire de Paramount et le père de son directeur général David Ellison.

Ted Sarandos et Greg Peters, co-directeurs généraux de Netflix, ont salué la décision de Warner Bros mercredi, déclarant qu'elle reconnaissait l'accord du géant du streaming "comme la proposition supérieure qui apportera la plus grande valeur à ses actionnaires, ainsi qu'aux consommateurs, aux créateurs et à l'industrie du divertissement dans son ensemble".

Paramount n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions de Warner Bros ont clôturé à 28,47 dollars mardi.

INDEMNITÉS DE RUPTURE ÉLEVÉES

Le conseil d'administration de Warner Bros s'est réuni le 23 décembre pour examiner l'offre modifiée de Paramount et a noté certaines améliorations, notamment la garantie personnelle d'Ellison et une indemnité de rupture plus élevée de 5,8 milliards de dollars, mais a constaté des "coûts importants" associés à l'offre de Paramount par rapport à un accord avec Netflix. Warner Bros devrait payer au service de streaming une indemnité de résiliation de 2,8 milliards de dollars pour avoir abandonné son accord de fusion avec Netflix, 1,5 milliard de dollars de frais à ses prêteurs et environ 350 millions de dollars de coûts de financement supplémentaires. Au total, Warner Bros a déclaré qu'elle devrait engager environ 4,7 milliards de dollars de frais supplémentaires pour mettre fin à son accord avec Netflix, soit 1,79 dollar par action.

Le conseil d'administration a réitéré certaines des préoccupations qu'il avait exprimées le 17 décembre, à savoir que Paramount imposerait au studio des restrictions d'exploitation qui nuiraient à ses activités et à sa position concurrentielle, notamment en empêchant la scission prévue des réseaux de télévision par câble de la société en une société publique distincte, Discovery Global.

Selon Warner Bros, Paramount a offert une "compensation insuffisante" pour les dommages causés aux activités du studio si l'accord avec Paramount n'était pas conclu.

Paramount "n'a pas soumis la meilleure proposition" aux actionnaires de Warner Bros, a écrit le conseil d'administration, "malgré des instructions claires" sur les lacunes de son offre et les solutions potentielles.

LE BASCULEMENT DE L'ÉQUILIBRE DES FORCES À HOLLYWOOD

La lutte pour Warner Bros est devenue la bataille de rachat la plus suivie d'Hollywood, car les studios s'efforcent de se développer dans un contexte de concurrence accrue des plateformes de streaming et de volatilité des recettes des salles de cinéma.

Bien que l'offre de Netflix ait une valeur globale inférieure, les analystes ont déclaré qu'elle présente une structure de financement plus claire et moins de risques d'exécution que l'offre de Paramount pour l'ensemble de la société, y compris ses activités de télévision par câble. Harris Oakmark, le cinquième investisseur de Warner Bros, a précédemment déclaré à Reuters que l'offre révisée de Paramount n'était pas "suffisante", notant qu'elle n'était pas suffisante pour couvrir l'indemnité de rupture.

Paramount a fait valoir que son offre se heurterait à moins d'obstacles réglementaires, mais une entité combinée Paramount-Warner Bros créerait un concurrent redoutable pour le leader du secteur, Disney DIS.N , et fusionnerait deux grands opérateurs de télévision et deux services de diffusion en continu.

L'évaluation du projet de scission de Discovery Global de Warner Bros, qui comprend les chaînes de télévision câblées CNN et TNT Sports ainsi que le service de diffusion en continu Discovery+, est considérée comme un point d'achoppement majeur. Les analystes estiment la valeur des chaînes câblées à *jusqu'à* 4 dollars par action, tandis que Paramount a proposé 1 dollar seulement. Les législateurs des deux partis se sont inquiétés de la poursuite de la consolidation dans le secteur des médias, et le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de se prononcer sur cette acquisition historique.