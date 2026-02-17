Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount, mais donne au studio une semaine pour négocier un meilleur accord

Warner Bros donne à Paramount une semaine pour négocier un meilleur accord

Paramount offre verbalement 31 dollars par action, ce n'est pas une proposition finale

Warner Bros reste engagé dans la fusion avec Netflix, le vote des actionnaires aura lieu le 20 mars

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, d'un contexte au paragraphe 6 et d'une mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 9) par Milana Vinn et Dawn Kopecki

17 février - Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté la dernière offre publique d'achat hostile de Paramount Skydance

PSKY.O à 30 dollars par action, mais donne au studio hollywoodien sept jours pour voir s'il peut proposer un meilleur accord pour acheter le propriétaire de HBO Max et de la franchise "Harry Potter", a déclaré Warner Brosmardi.

Paramount a officieusement proposé un prix encore plus élevé, soit 31 dollars par action, a déclaré Warner Bros, ce qui a apparemment incité le conseil d'administration à s'asseoir à la table des négociations.

Le soumissionnaire rival a jusqu'au 23 février pour présenter sa "meilleure et dernière offre", que Netflix est autorisé à égaler selon les termes de l'accord de fusion, a déclaré Warner Bros.

"Notre conseil d'administration n'a pas déterminé que votre proposition est raisonnablement susceptible d'aboutir à une transaction supérieure à la fusion avec Netflix", ont déclaré Samuel DiPiazza Jr. et David Zaslav, respectivement président et directeur général de Warner Bros, dans une lettre envoyée mardi au conseil d'administration de Paramount.

"Nous continuons à recommander et à nous engager pleinement dans notre transaction avec Netflix."

Les deux géants des médias se disputent le contrôle de Warner Bros, de ses studios de cinéma et de télévision phares et de sa vaste bibliothèque de contenus, dans une compétition qui met en évidence les enjeux élevés d'un paysage du divertissement en mutation rapide.

Un conseiller financier non identifié de Paramount a déclaré que son offre serait portée à 31 dollars par action si Warner Bros acceptait d'entamer des négociations, et qu'elle pourrait aller encore plus loin, a déclaré Warner Bros dans la lettre, ajoutant qu'elle s'attend désormais à ce qu'une meilleure et dernière proposition comprenne un prix supérieur à ce montant.

"Le temps est compté pour Paramount avec cette saga qui dure depuis bien trop longtemps, ce qui n'est dans l'intérêt de personne", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. "Pour l'instant, la balle est dans le camp de Paramount."

Les actions de Paramount ont augmenté de 1,7 % dans les transactions de pré-marché, tandis que Warner Bros a augmenté de 2,5 %.

L'offre actuelle de Paramount pour l'ensemble de la société s'élève à 108,4 milliards de dollars, tandis que Netflix propose 82,7 milliards de dollars uniquement pour ses studios et ses activités de streaming. Warner Bros, qui a rejeté à plusieurs reprises les offres d'achat de Paramount , a décidé de voter sur l'offre de Netflix, qui propose 27,75 dollars par action pour ses studios et ses services de diffusion en continu. Les actionnaires se prononceront le 20 mars sur la fusion avec Netflix, qui interviendrait après que Warner Bros se soit séparée de ses activités de câblodistribution Discovery Global, qui comprennent CNN, TLC, Food Network et HGTV, pour en faire une société distincte cotée en bourse.

Selon les estimations de Warner Bros, Discovery Global pourrait rapporter entre 1,33 $ et 6,86 $ par action. La décision de Warner Bros de s'engager avec Paramount, qui a nécessité une dérogation spéciale de la part de Netflix, marque un changement pour le studio.

Paramount avait précédemment déclaré que le conseil d'administration ne s'était "jamais engagé de manière significative" dans six offres différentes faites par les dirigeants au cours des 12 semaines qui ont précédé l'annonce par Warner Bros de l'accord de fusion avec Netflix le 5 décembre. Une offre publique hostile lancée par Paramount quelques jours plus tard a été rejetée plus tard dans le mois. L'offre révisée de Paramount , qui comprenait une garantie personnelle sur 40 milliards de dollars d'actions de la part du fondateur d'Oracle Larry Ellison, père du directeur général de Paramount David Ellison, a été rejetée début janvier .

L'ouverture de négociations avec un soumissionnaire rival intervient également alors que Warner Bros est confronté à la pression croissante de l'investisseur activiste Ancora Holdings, qui a pris une participation dans la société et prévoit de s'opposer à la transaction avec Netflix.

Paramount fait également pression pour ajouter des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros. Matt Halbower, directeur général de Pentwater Capital Management, est un candidat potentiel, a déclaré Halbower la semaine dernière. Pentwater, qui possède environ 50 millions d'actions de Warner Bros, a soutenu l'offre de Paramount.

"Toutes les plaintes importantes que le conseil d'administration de Warner Bros avait formulées à l'encontre de l'offre précédente de Paramount ont été prises en compte", a déclaré Halbower lors d'une interview la semaine dernière.

Pour entamer les négociations avec Paramount, le conseil d'administration de Warner Bros a obtenu une dérogation spéciale de la part de Netflix. En vertu de son accord de fusion, Warner Bros ne peut s'engager avec un soumissionnaire rival que si le conseil d'administration estime que l'offre pourrait être supérieure, ce qui ouvre une brèche juridique permettant des négociations limitées malgré les restrictions imposées.

Netflix a publié un communiqué indiquant que l'accord avait franchi une étape importante, les actionnaires de Warner Bros devant se prononcer le mois prochain sur la fusion.

"Bien que nous soyons convaincus que notre transaction offre une valeur et une certitude supérieures, nous sommes conscients de la distraction continue pour les actionnaires de WBD et l'ensemble de l'industrie du divertissement causée par les frasques de PSKY", a déclaré Netflix. La semaine dernière, Paramount a fait une nouvelle tentative pour convaincre les actionnaires de Warner Bros en améliorant son offre précédente sans augmenter son offre globale de 30 dollars par action. Au lieu de cela, Paramount a offert aux actionnaires de WBD des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'opération ne sera pas conclue après cette année et a accepté de couvrir les 2,8 milliards de dollars de frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il renonçait à l'opération.

Warner Bros a déclaré que l'accord de fusion modifié avec Paramount ne correspondait toujours pas à ce que son conseil d'administration considérerait comme une proposition supérieure.

L'offre de Paramount laisse encore des questions clés en suspens, notamment la question de savoir qui couvrirait les frais de financement d'un privilège junior potentiel de 1,5 milliard de dollars, ce qui se passerait si le financement par emprunt échouait, et si le financement par actions, soutenu par le sponsor principal Larry Ellison, était totalement certain, a écrit le conseil d'administration de Warner Bros.

La lettre a noté que, bien que Paramount ait fait valoir que les problèmes de financement n'étaient "pas sérieux" étant donné "la richesse personnelle de votre sponsor principal et la crédibilité de vos banques prêteuses", les projets d'accord exigent désormais que, si le financement par emprunt n'est pas disponible, des fonds propres supplémentaires doivent être apportés pour garantir que la transaction puisse encore être conclue.

Ancora, qui détient une participation de près de 200 millions de dollars, a déclaré la semaine dernière que le conseil d'administration de Warner Bros n'avait pas suffisamment discuté avec Paramount Skydance d'une offre rivale portant sur l'ensemble de la société, y compris les actifs câblés tels que CNN et TNT.