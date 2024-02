Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Warner Bros: perte nette trimestrielle divisée par cinq information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Warner Bros Discovery a dévoilé jeudi soir une perte nette de 400 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2023, divisée par cinq en comparaison annuelle, mais un EBITDA ajusté en repli de 5% à 2,47 milliards.



Il a vu ses revenus se contracter de 7% à 10,3 milliards de dollars, des reculs dans ses divisions studios (-17%) et réseaux (-9%) l'ayant largement emporté sur une croissance de 3% dans la division direct-to-consumer.



'Après avoir mené notre plan stratégique pour repositionner le groupe, nous nous appuyons maintenant sur des bases solides avec un chemin clair vers la croissance', estime toutefois David Zaslav, le CEO du groupe de médias et de divertissement.





