Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Warner Bros: perte nette en recul au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Warner Bros Discovery dévoile une perte nette de 966 millions de dollars au titre des premiers mois de 2024, en baisse de 10% en comparaison annuelle, mais un EBITDA ajusté en repli de 19% à 2,1 milliards.



Le groupe de médias et de divertissement a vu ses revenus se contracter de 7% à 9,96 milliards, avec une stagnation de sa division streaming, et des baisses de respectivement 8% et 12% pour ses divisions réseaux et studios.



'De façon importante, nous avons de nouveau généré un fort free cash-flow (390 millions de dollars, contre -930 millions un an auparavant), même dans cette période de l'année habituellement faible en la matière', souligne toutefois le CEO David Zaslav.





Valeurs associées WARNER BROS RG-A NASDAQ 0.00%