Warner Bros ouvre des négociations avec son rival Paramount et envisage une offre d'achat de 31 dollars par action

La nouvelle offre de Paramount s'élève à 31 dollars par action

Netflix aura la possibilité de s'aligner sur l'offre de Paramount

L'investisseur activiste Ancora Holdings a fait pression sur Warner Bros et a critiqué l'accord avec Netflix

par Dawn Chmielewski

Warner Bros Discovery WBD.O a ouvert la porte mardi à Paramount Skydance PSKY.O après que son directeur général, David Ellison, a relevé son offre à 31 dollars par action. Le conseil d'administration de Warner a déterminé que l'offre révisée de Paramount, qui comprend des conditions améliorées et un financement renforcé, pourrait déboucher sur une offre supérieure à son accord avec Netflix. Le conseil d'administration de Warner n'est pas encore parvenu à cette conclusion et poursuivra ses discussions avec Paramount. La semaine dernière, Paramount a incité le conseil d'administration de Warner à revenir à la table des négociations en évoquant la possibilité d'une meilleure offre en numéraire pour les actionnaires de Warner. Dans son offre révisée, Paramount a augmenté l'indemnité de rupture qu'elle paierait si l'opération n'obtenait pas l'approbation des autorités de réglementation, la faisant passer de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars. Elle a également accepté de verser aux actionnaires de Warner 25 cents par action et par trimestre, pour chaque trimestre au-delà du 30septembre où l'opération n'est pas conclue. Le soumissionnaire rival a également accepté d'apporter davantage de fonds propres, au cas où les banques émettraient des doutes sur la capacité de Paramount à financer l'opération au moment où elle sera conclue. Le conseil d'administration de Warner a déclaré qu'il n'avait pas déterminé si la proposition révisée de Paramount était supérieure à la fusion avec Netflix, mais que les administrateurs poursuivraient leurs discussions. Si un accord supérieur devait émerger, Netflix aurait quatre jours pour réviser son offre actuelle de 27,75 dollars en espèces, qui valorise Warner Bros à 82,7 milliards de dollars. Netflix s'est abstenu de tout commentaire. La Paramount n'a pas pu être jointe pour un commentaire.