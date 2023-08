Warner Bros: Mark Thompson (ex-BBC, ex-New York Times) nommé à la tête de CNN

(AOF) - Warner Bros est attendu en légère baisse en pré-marché à Wall Street après l’annonce de la nomination du Britannique Mark Thompson, ex directeur général de la BBC et ex-président du New York Times, au poste de CEO de sa filiale CNN Worldwide, à compter du 9 octobre. Le groupe souligne qu’en tant que directeur général de la BBC de 2004 à 2012, Mark Thompson a dirigé l'une des plus grandes salles de rédaction au monde, ainsi que des dizaines de services de télévision et de radio nationaux et internationaux et de vastes services d'information numérique à l'échelle mondiale.

En tant que président et directeur général du New York Times de 2012 à 2020, il a dirigé la création de l'activité numérique du média, multipliant par dix les abonnements numériques payants au Times et faisant plus que doubler les recettes numériques totales de l'entreprise.

Dans ses nouvelles fonctions, Mark Thompson dirigera la stratégie, les opérations et les unités commerciales de CNN, y compris son portefeuille mondial de réseaux, de chaînes et de programmes dans les domaines de la diffusion, du streaming et du numérique, ainsi que les quelque 4 000 employés de CNN dans le monde. Il agira en tant que rédacteur en chef, responsable en dernier ressort de l'ensemble du contenu de CNN.

