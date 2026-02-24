Warner Bros examine l'offre révisée de Paramount alors que la guerre d'enchères s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon une source, la nouvelle offre de Paramount dépasse l'offre précédente de 30 dollars par action

Netflix aura la possibilité de s'aligner si Warner Bros estime que la nouvelle offre de Paramount est supérieure

L'investisseur activiste Ancora Holdings a fait pression sur Warner Bros et a critiqué l'accord avec Netflix

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré mardi qu'elle examinait une nouvelle offre de Paramount Skydance, sans divulguer la valeur de l'accord, alors que le propriétaire de CBS fait un dernier effort pour empêcher Netflix d'acquérir le studio hollywoodien convoité.

La dernière offre est plus élevée que celle de Paramount

PSKY.O , qui était de 30 dollars par action en numéraire, ou 108,4 milliards de dollars en incluant la dette, pour l'ensemble de Warner Bros, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier.

L'offre fait suite à une semaine de discussions entre les sociétés pour répondre aux préoccupations qui ont poussé la société mère HBO à rejeter les offres précédentes de Paramount en faveur de l'accord de Netflix NFLX.O de 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, pour son studio et ses actifs de diffusion en continu.

"L'accord de fusion avec Netflix reste en vigueur et le conseil d'administration continue de recommander en faveur de la transaction avec Netflix", a déclaré Warner Bros dans un communiqué.

Paramounta déclaré avoir soumis une offre révisée, tandis que Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions Netflix étaient en baisse de près de 1 % dans les premiers échanges, tandis que Warner Bros gagnait 0,8 % et que Paramount ne variait guère.

Les analystes de MoffettNathanson ont déclaré qu'une offre de l'ordre de 34 dollars par action de la part de Paramount mettrait fin à la guerre des enchères et "éviterait tout nouveau débat sur la valeur de Discovery Global".

Selon les estimations de Warner Bros, Discovery Global pourrait rapporter entre 1,33 $ et 6,86 $ par action.

Si Warner Bros décide que la nouvelle offre de Paramount est supérieure à celle de Netflix, le pionnier du streaming aura quatre jours pour répondre, conformément à l'accord annoncé en décembre.

UNE BATAILLE AUX ENJEUX CONSIDÉRABLES POUR LE JOYAU DE LA COURONNE D'HOLLYWOOD

L'un ou l'autre accord remodèlera la structure du pouvoir à Hollywood en donnant au prétendant l'un des studios les plus convoités de l'industrie et une vaste bibliothèque de contenus, ainsi que des franchises majeures telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et DC Comics. Netflix dispose d'importantes liquidités et pourrait augmenter son offre pour le propriétaire de HBO Max. La société a fait valoir que son accord offrait une meilleure valeur aux investisseurs, en partie grâce à la scission des actifs câblés de Warner Bros avant l'acquisition.

Paramount, qui a proposé de racheter l'ensemble de Warner Bros, y compris les actifs télévisuels, estime que les actifs câblés n'ont pratiquement aucune valeur.

Le propriétaire de CBS, dirigé par le directeur général David Ellison, estime que la voie vers l'approbation réglementaire américaine d'un accord avec Warner Bros est plus claire en raison de ses liens étroits avec l'administration Trump.

Pour rassurer les investisseurs, il a proposé de couvrir les frais de 2,8 milliards de dollars que Warner Bros devrait à Netflix si cet accord était abandonné et de payer environ 650 millions de dollars supplémentaires en espèces pour chaque trimestre au cours duquel l'accord ne sera pas conclu après cette année. La reprise des négociations entre Warner Bros et Paramount fait également suite aux pressions exercées par Ancora Holdings , après que l'investisseur activiste a pris une participation d'environ 200 millions de dollars dans le propriétaire de HBO et a accusé la société de ne pas s'être engagée de manière adéquate avec Paramount.

L'investisseur a critiqué le conseil d'administration de Warner Bros pour avoir accepté un accord de moindre qualité et avoir parié sur une retombée incertaine. Il prévoit de voter contre l'accord avec Netflix si Warner Bros refuse de reprendre les discussions avec Paramount.

Les actionnaires de Warner Bros ont déclaré au début du mois qu'ils organiseraient un vote sur l'accord avec Netflix le 20 mars.