Warner Bros envisage de rouvrir les négociations de vente avec Paramount, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 20:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de paragraphes 2-4)

Warner Bros Discovery WBD.O envisage de rouvrir les négociations de vente avec le studio hollywoodien rival Paramount Skydance PSKY.O après avoir reçu la dernière offre modifiée de son prétendant hostile, a rapporté Bloomberg News dimanche, citant des personnes au courant de l'affaire.

Les membres du conseil d'administration de Warner Bros discutent actuellement de la possibilité pour Paramount d'offrir la voie à un accord supérieur, selon le rapport de Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Paramount avait amélioré son offre pour Warner Bros la semaine dernière en offrant aux actionnaires des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'accord ne sera pas conclu après cette année et en acceptant de couvrir les frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix NFLX.O s'il se retirait, même si le propriétaire de CBS n'a pas augmenté son offre par action.

