Warner Bros Discovery: très lourde perte trimestrielle

(CercleFinance.com) - Warner Bros Discovery a fait part mercredi soir d'une lourde perte nette de près 10 milliards de dollars en raison de charges exceptionnelles, principalement une charge de dépréciation de goodwill de 9,1 milliards dans son segment réseaux.



Il explique cette dépréciation par 'la différence entre capitalisation de marché et valeur comptable, la faiblesse continue du marché publicitaire linéaire aux Etats-Unis, et l'incertitude sur les renouvellements de droits sportifs, dont la NBA'.



D'un point de vue opérationnel, le groupe de médias et de divertissement (CNN, HBO, Warner Bros, Discovery+...) a vu son EBITDA ajusté reculer de 16% à un peu moins de 1,8 milliard de dollars, pour des revenus en retrait de 6% à environ 9,7 milliards.



Warner Bros Discovery met toutefois en avant le dynamisme de son segment direct-to-consumer, avec un gain net de 3,6 millions d'abonnés sur le trimestre écoulé par rapport au précédent, accompagné d'une hausse de 4% de l'ARPU hors effets de changes.





