Warner Bros Discovery réduit la voilure dans plusieurs pays européens

(AOF) - Warner Bros Discovery (WBD) va stopper la production de contenus originaux dans plusieurs pays d'Europe via son service de vidéos à la demande HBO Max, comme le rapporte le magazine américain Variety. Sont concernés les pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège, Finlande), l'Europe centrale, les Pays-Bas et la Turquie. Le géant américain du divertissement explique ce choix par les difficultés de croissance après la fusion entre Warner Bros et Discovery et par un objectif de réduction de coûts de trois milliards de dollars.

"Alors que nous continuons à travailler pour combiner HBO Max et Discovery en un seul service de streaming mondial mettant en valeur l'étendue du contenu de Warner Bros Discovery, nous examinons notre proposition de contenu actuelle sur les services existants. Dans le cadre de ce processus, nous avons décidé de retirer une quantité limitée de programmes originaux de HBO Max et de cesser nos efforts de programmation originale", a déclaré un porte-parole de WBD.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.