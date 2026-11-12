Warby Parker mise sur les lunettes à IA de Google pour assurer sa croissance, mais les craintes liées à la vie privée persistent

Warby Parker WRBY.N fait son entrée sur le marché des lunettes connectées en partenariat avec Google et Samsung 005930.KS , pariant sur une explosion de la demande pour ces appareils portables dotés d’intelligence artificielle dans les années à venir.

Mais la marque de mode new-yorkaise, connue pour ses lunettes abordables, cherche également à anticiper les préoccupations en matière de vie privée qui pèsent sur les fabricants actuels de ces lunettes, dont la plupart intègrent de petites caméras permettant à leurs utilisateurs d’enregistrer leur environnement sans sortir leur téléphone.

Les lunettes Warby Parker sont globalement similaires aux lunettes intelligentes Meta META.O déjà commercialisées par EssilorLuxottica ESLX.PA , fabricant de Ray-Ban et Oakley, qui ont fait l’objet d’un examen réglementaire de la Norvège à l’Australie. Tout comme les lunettes Meta, elles se connecteront à un assistant IA, en l’occurrence Gemini de Google, pour toutes sortes de fonctions, allant de l’itinéraire à la traduction linguistique.

La grande différence par rapport aux versions existantes sur le marché réside dans le cadre de protection de la vie privée intégré dès le départ aux lunettes, a déclaré à Reuters Neil Blumenthal, co-directeur général de Warby Parker.

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a précisé que Google n’utiliserait pas les images capturées par les lunettes pour entraîner son IA. Les lunettes empêcheront la reconnaissance faciale des passants. De plus, un petit voyant blanc situé à l’avant des lunettes s’allume automatiquement dès qu’un utilisateur commence à enregistrer une vidéo.

Les consommateurs pourront commencer à passer des précommandes auprès de Warby Parker dès jeudi. Les lunettes Meta de Ray-Ban dominent toujours , représentant 81,3 % des livraisons de lunettes dotées d’IA au premier semestre de cette année, selon le cabinet d’études technologiques Omdia.

Mais des marques allant de Warby Parker au groupe de luxe Kering PRTP.PA — qui s’apprêtent à lancer des lunettes également en partenariat avec Google — cherchent à prendre pied sur ce marché . Les livraisons mondiales de lunettes dotées d’IA ont plus que doublé au premier semestre 2026 par rapport à l’année précédente, bien que la croissance ait ralenti depuis le second semestre de l’année dernière, selon les données d’Omdia.

Les lunettes IA de Meta sont également dotées d’un voyant de notification de la caméra à l’avant, a déclaré un porte-parole de Meta, ajoutant que les conseils d’experts en sécurité avaient contribué à l’élaboration des fonctionnalités de protection de la vie privée de ces lunettes.

LE SECTEUR FACE AUX RISQUES LIÉS À LA VIE PRIVÉE

L’optimisme quant au fait que le projet de « lunettes intelligentes » de Warby Parker s’avérera être un moteur de croissance majeur a contribué à la remontée de près de 40 % de son cours cette année, surpassant la hausse de 10 % enregistrée par l’indice S&P 500.

La société s’attend à ce que cette nouvelle technologie portable contribue à la croissance de son chiffre d’affaires du quatrième trimestre à hauteur de plusieurs points de pourcentage, ont déclaré des dirigeants lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers au début du mois.

« Tant que ces outils apporteront une utilité aux clients, nous réussirons », a déclaré Neil Blumenthal.

Alors que le marché de l’optique traditionnel reste atone, les lunettes connectées sont en passe de devenir un « moteur de plus en plus important » des perspectives de croissance de Warby Parker, ont écrit les analystes de TD Cowen dans une note de recherche la semaine dernière.

Toutefois, les inquiétudes liées à la vie privée pourraient ralentir leur rythme de croissance . L’une des plus grandes chaînes de pubs britanniques a restreint l’utilisation de ces montures, le gouvernement norvégien prévoit d’interdire temporairement l’utilisation de lunettes dotées d’IA dans certains lieux, et l’Australie envisage d’interdire l’utilisation de lunettes connectées équipées d’une caméra dans les lieux de travail publics.

GOOGLE CHERCHE À RETABLIR LA CONFIANCE

Juston Payne, responsable des produits de réalité étendue chez Google, a reconnu que le scepticisme du public pouvait constituer un risque pour la croissance.

« C’est un domaine où, on le comprend, la confiance a été perdue », a-t-il déclaré à Reuters lors d’une démonstration des lunettes Warby Parker à New York.

Google affirme qu’il intégrera des mesures de protection de la vie privée très strictes dans ces appareils afin d’empêcher toute manipulation du voyant d’enregistrement, de masquer les visages des personnes sur les séquences vidéo avant leur envoi vers Gemini, et d’interdire la publicité ciblée sur les lunettes.

« Nous allons changer le cours de ce débat », a déclaré Juston Payne. « Nous essayons de placer la barre plus haut. »

Mais il reste à voir si ces mesures apaiseront les inquiétudes concernant une surveillance généralisée, si ces lunettes viennent à se généraliser.

« Je suis bien sûr ravie d’apprendre que les séquences vidéo ne sont pas automatiquement transmises à des systèmes d’IA à des fins d’entraînement », a déclaré Calli Schroeder, qui dirige le programme consacré à l’IA et aux droits de l’homme au sein de l’Electronic Privacy Information Center, un groupe de défense des droits. « Mais cela laisse tout de même une question en suspens: un inconnu dispose d’une vidéo de mon enfant sur son téléphone. C’est préoccupant, quelle que soit la façon dont on présente les choses. »