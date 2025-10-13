Warburg Pincus fait une offre de rachat de l'entreprise allemande PSI Software

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de capital-investissement Warburg Pincus a fait une offre de rachat de PSI Software
PSAGn.DE par l'intermédiaire d'une société de portefeuille contrôlée indirectement, a déclaré lundi l'éditeur allemand de logiciels.
