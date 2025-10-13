information fournie par Reuters • 13/10/2025 à 02:33

Warburg Pincus fait une offre de rachat de l'entreprise allemande PSI Software

La société de capital-investissement Warburg Pincus a fait une offre de rachat de PSI Software

PSAGn.DE par l'intermédiaire d'une société de portefeuille contrôlée indirectement, a déclaré lundi l'éditeur allemand de logiciels.