Wamco, filiale de Franklin Resources, devra s'acquitter d'une amende de 100 millions de dollars infligée par la SEC pour des pratiques présumées de "cherry-picking"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des paragraphes 3 et 4)

Western Asset Management Co, une filiale de Franklin Resources BEN.N , versera une amende civile de 100 millions de dollars pour régler les accusations portées par la Commission américaine des opérations boursières (SEC) concernant le stratagème présumé de "cherry-picking" de l'ancien co-directeur des investissements Kenneth Leech, a déclaré vendredi l'autorité de régulation.

M. Leech a plaidé non coupable des accusations pénales qui lui sont reprochées à New York.

Wamco, comme on appelle communément son ancienne société, n'a pas reconnu avoir commis d'infraction.

Dans un document réglementaire, Franklin a déclaré que Wamco avait accepté de conclure un accord à titre de "décision commerciale" afin d'éviter un litige prolongé, et que cet accord mettait fin aux enquêtes menées par la SEC et le ministère américain de la Justice à l'encontre du gestionnaire d'actifs.