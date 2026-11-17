(Zonebourse.com) - Le géant américain du divertissement progresse de 0,5 % à Wall Street, après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre de son exercice 2025-2026.

Walt Disney a enregistré une hausse de 59% de son BPA ajusté, à 1,77 dollar, dépassant le consensus de près de 5 %. Le résultat opérationnel de ses segments a bondi de 43%, à 4,97 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 16%, à près de 25,95 milliards de dollars, porté par la bonne tenue de ses trois principales divisions : divertissement ( 17%), sport ( 16%) et expériences ( 15%).

Le groupe souligne notamment une hausse de 4% de la fréquentation mondiale de ses parcs et activités de loisirs, ainsi qu'une progression de l'engagement sur ses plateformes de streaming et ses réseaux ESPN.

Sur l'ensemble de l'exercice, le BPA ajusté a augmenté de 18%, à 7,02 dollars, soit une croissance de 16% hors effet de la 53e semaine, supérieure à l'objectif initial d'environ 12%.

Pour 2026-2027, Disney confirme viser une croissance à deux chiffres de son BPA ajusté et une progression d'environ 8% de son résultat opérationnel, hors effet calendaire.

L'avis des analystes

Bank of America salue une fin d'exercice solide, marquée par un chiffre d'affaires, un résultat opérationnel et un BPA supérieurs à ses prévisions. La banque souligne également la confiance affichée par le groupe dans ses perspectives, illustrée par la confirmation de ses objectifs pour 2027 et le renforcement de la rémunération des actionnaires.

Jefferies, qui maintient sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 140 dollars, estime que cette publication constitue un test important pour le nouveau directeur général Josh D'Amaro. Le courtier considère qu'un éventuel programme de réduction des coûts de 2 milliards de dollars pourrait permettre à l'action de franchir la résistance des 120 dollars, avec un impact positif potentiel de 0,33 dollar sur le BPA en 2027, soit environ 4% au-dessus du consensus. La poursuite de l'amélioration des marges du streaming et une croissance soutenue du résultat opérationnel des parcs et activités de loisirs pourraient également favoriser cette dynamique.

A l'inverse, la faiblesse du marché publicitaire du streaming, un ralentissement des activités de loisirs et la hausse des coûts du carburant pourraient freiner la progression du titre.

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