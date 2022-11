Walt Disney va réduire la voilure

(AOF) - Walt Disney envisage de suspendre les recrutements et de supprimer certains postes dans un contexte d'incertitudes économiques, selon un document interne consulté par Reuters. ""Nous allons devoir prendre des décisions difficiles et inconfortables. Mais c'est exactement ce que le leadership exige, et je vous remercie d'avance de vous engager dans cette période importante", a écrit dans ce document le PDG de l'entreprise Bob Chapek.

"Bien que certains facteurs macroéconomiques échappent à notre contrôle, la réalisation de ces objectifs exige que nous continuions tous à faire notre part pour gérer les choses que nous pouvons contrôler, notamment nos coûts", a -t-il poursuivi.

"Au cours de ce processus d'évaluation, nous examinerons tous les aspects des opérations et de la main-d'œuvre pour trouver des économies, et nous prévoyons certaines réductions de personnel dans le cadre de cette révision", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le parc d'attractions Disney à Shanghaï, fermé depuis le 31 octobre en raison de l'épidémie de COVID-19, n'a pas de date de réouverture prévue pour le moment, est-il annoncé sur le site de l'entreprise.

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.