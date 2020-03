WALT DISNEY reporte le lancement de Disney + en France au 7 avril

(AOF) - Walt Disney a annoncé, ce week-end, qu'il reporte le lancement de sa plateforme de vidéos en streaming, initialement prévue demain, mardi 24 mars, au mardi 7 avril. Ce report fait suite à la demande du gouvernement français suite à son inquiétude d'un engorgement d'Internet durant la crise du Covid-19. Le géant du divertissement a également indiqué dans un communiqué qu'il avait convenu avec l'Union Européenne que la qualité de diffusion proposée à ses abonnés européens serait dans un premier temps réduite.

Cet accord fait suite à la demande de Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, de son souhait de diminution du débit des plateformes de streaming en Europe suite à son inquiétude en ce qui concerne la congestion des réseaux sur le continent. Netflix a, par ailleurs, annoncé, jeudi 19 mars, réduire d'un quart son débit en Europe durant la crise du coronavirus.

Communication - Medias

