WALT DISNEY procédera à des mises à pieds dés le 19 avril si la crise se poursuit

(AOF) - The Walt Disney Company a annoncé dans une déclaration que la société s'engage, jusqu'au 18 avril, à payer et à faire bénéficier des avantages sociaux l'ensemble de ses employés aux Etats-Unis. Elle ajoute, en revanche, qu'en l'absence d'indications claires de date de redémarrage de ses activités, l'entreprise sera contrainte de procéder à des mises à pied des employés dont le travail n'est pas nécessaire pour le moment, et ce, dès le 19 avril. Le groupe de médias et de loisirs n'a pas précisé de données chiffrées à ce propos.

La société précise que tous les travailleurs concernés resteront des employés de Disney pendant toute la durée de la période de mise à pied. Ils bénéficieront d'une couverture médicale complète, et le coût des primes des employés et de l'entreprise sera pris en charge par Disney, tandis que les personnes inscrites au programme Disney Aspire continueront d'avoir accès au programme d'éducation.

En outre, les employés disposant de congés payés peuvent choisir d'en utiliser une partie ou la totalité au début de la période de mise à pied et, une fois mis à pied, ils ont droit à une compensation fédérale supplémentaire de 600 dollars par semaine dans le cadre de la loi de relance économique de 2 000 milliards de dollars, ainsi qu'à l'assurance chômage de l'État.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Communication - Medias

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.