Walt Disney: président nommé pour le comité de succession

(CercleFinance.com) - Walt Disney indique que son conseil d'administration a nommé son membre James Gorman à la présidence de son comité de planification de succession, comité qui doit notamment chercher un successeur à Robert Iger comme directeur général (CEO).



Le groupe de médias et de divertissement souligne que James Gorman a supervisé le récent processus de succession chez Morgan Stanley, dont il est président exécutif du conseil jusqu'en décembre prochain, après en avoir été le PDG durant de nombreuses années.



Outre James Gorman et le président du conseil Mark Parker, Mary Barra et Calvin McDonald continueront de siéger au comité, dont tous les membres ont ainsi une expérience directe en matière de succession à des fonctions dirigeantes pour des entreprises du Fortune 500.





