Walt Disney: nouveau relèvement de l'objectif de BPA annuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walt Disney indique relever à nouveau son objectif de BPA ajusté sur l'exercice en cours, l'attendant désormais en croissance de 30% (et non plus de 25%), 'soutenu par son portefeuille équilibré d'actifs'.



Il justifie ce relèvement par une performance solide sur son troisième trimestre 2023-24, avec un BPA ajusté en hausse de 35% à 1,39 dollar, ainsi qu'un résultat opérationnel des segments en augmentation de 19% à 4,22 milliards.



Le groupe de médias et de divertissement a vu ses revenus s'accroitre de 4% à un peu moins de 23,2 milliards de dollars, portés par ses segments entertainment (+4%) et sports (+5%), tandis que le segment experiences s'est montré un peu plus faible (+2%).





Valeurs associées WALT DISNEY 89,97 USD NYSE 0,00%