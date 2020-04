WALT DISNEY : le nombre d'abonnés payants à Disney+ dépasse les 50 millions

(AOF) - The Walt Disney Compagnie a annoncé que sa plateforme Disney+ vient de franchir le cap des 50 millions d'abonnés payants dans le monde, cinq mois après son lancement aux États-Unis. Disponible à présent dans plus d'une douzaine de pays, le service de streaming a été lancé en France mardi dernier après un report de deux semaines suite au risque de saturation du réseau lié au mesures de confinements instauré dans le pays.

"Nous sommes vraiment honorés que Disney+ trouve un écho auprès de millions de personnes dans le monde entier et nous pensons que cela est de bon augure pour la poursuite de notre expansion en Europe occidentale, au Japon et dans toute l'Amérique latine plus tard dans l'année", a déclaré Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International.

Au cours des deux dernières semaines, Disney+ a été déployé dans huit pays d'Europe occidentale, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et la Suisse. En outre, Disney+ est devenu disponible la semaine dernière en Inde, où il est offert en conjonction avec le service Hotstar existant, et compte déjà environ huit millions des 50 millions d'abonnés payants de Disney+.

