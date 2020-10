Walt Disney : lancement de la 1ere fashion week virtuelle

(CercleFinance.com) - De jeunes mannequins se sont réunis pour participer à une séance photo inspirée de 'La Reine des Neiges 2' et lancer la première fashion week 'La Reine des Neiges'.

Mary McCartney - fille de Paul - a pris des clichés afin d'illustrer l'annonce de cette manifestation inédite. Ainsi, le première Fashion Week virtuelle sera lancée juste après celles de Londres, New York, Milan et Paris et aura pour décors le royaume enchanté d'Arendelle.

Seize enfants ont donc pris part au défilé, et porteront plus d'une cinquantaine de tenues vendues dans les boutiques de onze enseignes, dont Disney Store, H&M, Carrefour et Kiabi.