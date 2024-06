Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walt Disney: l'UE valide une coentreprise tripartite information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création d'une coentreprise greenfield par Warner Bros. Discovery, The Walt Disney Company et FOX Corporation, toutes trois des Etats-Unis.



La transaction concerne principalement la distribution de chaînes de sport et de services de streaming sportif aux États-Unis.



La Commission a conclu que la transaction notifiée ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence, étant donné que la coentreprise n'aura aucune activité dans l'Espace économique européen.







Valeurs associées WALT DISNEY 102,18 USD NYSE 0,00%