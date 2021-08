Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walt Disney : décuplement du BPA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Walt Disney a publié jeudi soir un BPA de 50 cents au titre de son troisième trimestre 2020-21, à comparer à une perte de 2,61 dollars par action sur la même période l'année dernière. Hors éléments exceptionnels, le BPA a été multiplié par dix à 80 cents. Il a vu son résultat opérationnel des segments plus que doubler à 2,38 milliards de dollars, avec des revenus en croissance de 45% à 17 milliards, par rapport à un troisième trimestre 2019-20 qui a été largement pénalisé par la crise sanitaire. 'Nous continuons d'introduire de nouvelles expériences excitantes sur nos parcs dans le monde, et notre activité direct au consommateur affiche de très bonnes performances', souligne en outre Bob Chapek, le CEO du géant des médias et du divertissement.

