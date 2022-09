Walt Disney croit au potentiel de croissance du réseau de chaînes ESPN

(AOF) - L'investisseur activiste Daniel Loeb renonce à réclamer la scission d'ESPN, un bouquet de chaînes sportives détenu par Walt Disney. L'homme d'affaires explique "mieux comprendre" désormais son potentiel de croissance. Daniel Loeb, dont le fonds spéculatif Third Point a révélé en août qu'il avait acquis une participation d'un milliard de dollars dans la société, avait appelé à la scission d'ESPN pour réduire la dette du groupe.

Dans une interview accordée au Financial Times, Bob Chapek, à la tête de la Walt Disney Company, a déclaré que le groupe avait été "submergé" d'intérêts de la part de sociétés cherchant à acheter ESPN cette année, alors que des rumeurs laissaient entendre que la société envisageait de vendre le réseau câblé.

"Si tout le monde veut l'acheter... . Je pense que cela en dit long sur son potentiel", a déclaré l'homme fort du géant américain du divertissement . "Je pense que son potentiel est au sein de la société Disney."

Et d'ajouter : "Nous avons un plan qui permettra à ESPN de retrouver sa trajectoire de croissance. Lorsque le reste du monde connaîtra nos plans, il sera aussi confiant que nous dans cette proposition."

Après cette intervention médiatique de Bob Chapek, Daniel Loeb a donc revu ses positions. Sur Twitter, il déclarait que si Third Point avait "une meilleure compréhension du potentiel d'ESPN en tant qu'entreprise autonome", il avait hâte de voir le chef du réseau Jimmy Pitaro "mettre en œuvre les plans de croissance et d'innovation, générant des synergies considérables dans le cadre de The Walt Disney Company".

Le réseau ESPN diffuse des émissions sportives en direct aux États-Unis, notamment les matchs de la National Football League, de la National Basketball Association et de la Major League Baseball.

