Walt Disney: croissance de 36% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Walt Disney a dévoilé mercredi soir un BPA des activités poursuivies, ajusté d'éléments exceptionnels, en croissance de 36% à 1,09 dollar au titre de son troisième trimestre 2021-22, ainsi qu'un résultat opérationnel des segments en hausse de 50% à 3,57 milliards.



Les revenus du géant des médias et du divertissement ont augmenté de 26% à 21,5 milliards de dollars, avec en particulier une croissance de 70% dans les activités de parcs, expérience et produits, portées essentiellement par les parcs d'attraction aux Etats-Unis.



Outre ces 'performances exceptionnelles dans les parcs à thème nationaux', le CEO Bob Chapek met en avant une forte augmentation de l'audience des sports en direct et une croissance significative du nombre d'abonnés aux services de streaming.



'Avec 14,4 millions d'abonnés Disney+ ajoutés au troisième trimestre de l'exercice, nous disposons maintenant d'une base de 221 millions d'abonnements au total dans l'ensemble de nos offres de streaming', souligne-t-il ainsi.





