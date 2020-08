Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walt Disney : consensus largement manqué au 3e trimestre Cercle Finance • 05/08/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - Walt Disney a publié une perte nette de 4,72 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2019-20, soit 2,61 dollars par action. Hors exceptionnel, le BPA a plongé de 94% à huit cents, manquant d'une cinquantaine de cents le consensus. Le géant du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments chuter de 72% à 1,1 milliard, pour des revenus en retrait de 42% à moins de 11,8 milliards, plombés en particulier par les segments parcs, expériences et produits (-85%) et studios (-55%). 'L'impact de la Covid-19 et des mesures pour prévenir sa propagation affectent nos segments de nombreuses manières', explique-t-il, mettant en avant la fermeture des parcs à thèmes et des magasins, ainsi que la suspension des croisières et des visites guidées.

