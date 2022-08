Walt Disney Co : Disney + dépasse Netflix

(AOF) - Walt Disney Co. a gagné plus d'abonnés au streaming que prévu et a dépassé le total de Netflix au deuxième trimestre. Le géant américain du divertissement prévoit de lancer une offre avec publicité tout en augmentant les prix de ses offres actuelles avant la fin de l'année. Disney a gagné 14,4 millions d'abonnements Disney+ au cours de son deuxième trimestre fiscal, pour un total de 152,2 millions d'abonnés Disney+, et 221 millions d'abonnés totaux à des services de streaming qui comprennent également ESPN+ et Hulu.

Ces chiffres sont largement supérieurs aux attentes des analystes. La prévision moyenne tablait sur l'ajout de 10 millions d'abonnés Disney+, soit 147,7 millions et 217,8 millions de clients en streaming, selon FactSet.

Le total de 221 millions a permis à Disney de dépasser Netflix qui a annoncé 210,67 millions d'abonnés le mois dernier.