Walt Disney : chute de 79% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Walt Disney a publié un BPA presque symbolique de deux cents pour son premier trimestre 2020-21, contre 1,17 dollar un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il a chuté de 79% à 32 cents, mais les analystes craignaient une perte par action. Il a vu son résultat opérationnel des segments plonger de 67% à 1,33 milliard de dollars, pour des revenus en baisse de 22% à 16,25 milliards, la Covid-19 ayant lourdement pénalisé sa division parcs, expériences et produits (-53% sur les revenus). 'Depuis la fin de notre deuxième trimestre 2019-20, nos parcs d'attraction ont été fermés ou n'opèrent qu'avec des capacités significativement réduites, et nos croisières en mer ont été suspendues', explique en effet le géant du divertissement.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.78%