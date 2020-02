Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walt Disney : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre Cercle Finance • 05/02/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Walt Disney a publié un bénéfice net en baisse de 23% à 2,13 milliards de dollars pour son premier trimestre 2019-20, soit 1,17 dollar par action. Hors exceptionnel, le BPA s'est tassé de 17% à 1,53 dollar, mais battant de six cents le consensus. Le géant du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments augmenter de 9% à quatre milliards, pour des revenus en hausse de 36% à près de 20,9 milliards, avec notamment les succès en salles de 'La Reine des Neiges II' et 'Star Wars: L'Ascension de Skywalker'. 'Le lancement de Disney+ a dépassé toutes nos espérances', ajoute le PDG Robert A. Iger. 'Nos services directs aux consommateurs, y compris Disney+, ESPN+ et Hulu+, nous placent en bonne position pour une croissance continue dans l'environnement actuel'.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +2.38%