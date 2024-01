Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walt Disney: Blackwells veut nommer trois administrateurs information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - Walt Disney indique que Blackwells Capital, ainsi que ses sociétés affiliées, lui ont notifié leur intention de faire élire trois personnes à son conseil d'administration, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024.



Le comité de gouvernance et des nominations examinera les candidats proposés par Blackwells et formulera une recommandation au conseil d'administration dans le cadre de son processus de gouvernance.



Wall Street prévoit déposer auprès de la SEC des documents préliminaires relatifs à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024, qui comprendront la liste des candidats au poste d'administrateur recommandés par le conseil d'administration.





Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.09%