WALT DISNEY bat le consensus, Disney+ démarre en fanfare

(AOF) - Walt Disney a publié un résultat net au premier trimestre de son exercice 2020 (clôturé le 28 décembre 2019) en baisse de 24% à 2,13 milliards de dollars, soit 1,17 dollar par action, contre 2,79 milliards de dollars à la même période l'an dernier. Le bénéfice par action (BPA) ajusté ressort également en baisse à 1,53 dollar, mais dépasse le consensus de 1,46 dollar. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé à 20,86 milliards de dollars (+36,3%), le consensus étant de 20,76 milliards de dollars. Ces chiffres reflètent notamment la consolidation de TFCF Corporation et Hulu.

Disney se réjouit en revanche du succès de sa plateforme Disney+, lancé fin 2019 et qui enregistre à ce jour 28,6 millions d'utilisateurs, dépassant ainsi "nos plus grandes attentes" a déclaré Robert Iger, le Directeur Général du groupe. Le taux de conversion à un abonnement payant, après la période d'essai, est également plus élevé qu'espéré. Le lancement de Disney+ en Europe a été avancé au 24 mars, et la compagnie s'attend désormais à ce que la croissance des abonnés vienne de l'international à court terme.

Disney+ fait partie de la division Direct-to-Consumer & International du groupe, qui regroupe également les plateformes ESPN+ et Hulu. Ces deux dernières ont également connu une forte hausse du nombre d'abonnés (x4,7 et +33% respectivement), mais cela n'a pas empêché la division de présenter une perte opérationnelle de 693 millions de dollars, en raison des coûts liés au lancement de Disney+. Toutefois, cela reste moins que les 802 millions attendus par le consensus.

